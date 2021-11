Varios dirigentes del PIT-CNT y del Frente Amplio (FA) tuvieron que reconocer que la ley de urgente consideración (LUC) no propone privatizar la escuela pública, tal como dice el spot por el Sí a la anulación, sino que le da más participación al sector privado en ciertas áreas del gobierno de la educación. El spot en cuestión generó un debate entre varios constitucionalistas acerca de si es legal o no que quienes se oponen a la LUC emitan mensajes que terminan haciendo campaña a favor de la ley. “Creo que el presidente de la República está habilitado para hacer campaña en un referéndum, ya que la prohibición afecta solamente a las elecciones, y obviamente puede hacer campaña a favor o en contra de la norma que está siendo cuestionada. Pero en el caso de la gente que impulsa un referéndum, me inclinaría a decir que no están habilitados para terminar ayudando a que la ley se mantenga, que es lo que está ocurriendo aquí”, declaró un experto en derecho constitucional de la Universidad de la República.

Otro constitucionalista, en este caso de la Universidad Católica, discrepó con su colega y afirmó que “si bien la idea de hacer un referéndum es que las personas que lo impulsan lleven adelante acciones para cumplir su objetivo, y no lo contrario, esto último no es ilegal. Simplemente es un poco raro. Pero ilegal, lo que se dice ilegal, no es. En todo caso, a lo mejor es momento de revisar la normativa”.