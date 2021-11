La Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que terminó el fin de semana confirmó que los principales líderes mundiales no están dispuestos a tomar las medidas necesarias para evitar que la temperatura del planeta aumente más de 1,5 grados centígrados. Según un experto de la Universidad de Estocolmo, la única solución para el calentamiento global sería estimular la producción y el uso de gobernantes eléctricos. “Los gobernantes humanos demostraron ser extremadamente contaminantes, y ni siquiera cuando el mundo se está asando a fuego lento son capaces de comprender la gravedad de la situación. Necesitamos que las decisiones las empiecen a tomar robots programados para actuar racionalmente, algo perfectamente viable”.

El experto destacó que “ni siquiera es necesario esperar a que avance la inteligencia artificial. Con la tecnología que hay hoy en día alcanza y sobra para crear líderes mundiales que razonen mejor que los de carne y hueso. La verdad es que no se necesita mucho para hilar un par de razonamientos y comprender que hay que limitar las emisiones de carbono y metano”. También recordó que “el principal escollo que enfrenta la inteligencia artificial a la hora de sustituir a los humanos no va por el lado de la lógica, sino por el de los sentimientos, y para ser un líder global claramente es mucho mejor no tener sentimientos. Así que lo único que falta para empezar a producir gobernantes eléctricos es hacer una piel sintética que no sea demasiado brillosa”.