El procesamiento de un policía y de un funcionario de OSE por ingresar materiales de contrabando para las reformas del estadio Alfredo Ubilla de Melo parecen haber abierto una caja de Pandora en la que hay jerarcas policiales y funcionarios judiciales involucrados. A pesar de eso, los dos imputados siguen afirmando que son inocentes y culpan de su situación a “los problemas del Mercosur para transformarse en una verdadera unión aduanera”. “El artículo primero del tratado del Mercosur establece claramente la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias. Sin embargo, nosotros trajimos mercaderías de Brasil porque las leyes del mercado determinaron que allá eran más baratas, y nos meten presos”, se quejó uno de los contrabandistas.

De todas maneras, ambos funcionarios consideran que la firma de un tratado de libre comercio con China no sería una solución. “Hay que apostar a más y mejor Mercosur, no a liberalizar el comercio con otros países o bloques. Fijate que de Brasil y de Argentina se pueden entrar cosas en camión, pero en el caso de China y la Unión Europea no tenemos esa facilidad. Firmar tratados para que vengan productos por barco no se condice con el espíritu del interior del país, en donde todo se maneja con criterios de cercanía”, opinó otro de los contrabandistas.