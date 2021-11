Finalmente Lionel Messi estará a la orden para el partido de hoy de noche entre Uruguay y Argentina, y quizás hasta empiece jugando desde el inicio. En la interna celeste son conscientes de que la presencia del 10 argentino aumenta el riesgo de sufrir una nueva derrota humillante como en los últimos dos partidos, en Manaos con Brasil y en Buenos Aires con Argentina. Tras conocerse la noticia, varios jugadores uruguayos salieron a aclarar que, en su opinión, pegarle una patada en la rodilla a un amigo no es tan malo. “Es cierto, la mayoría de nosotros tiene vínculos de amistad con varios jugadores de Argentina. Pero yo me pregunto, ¿quién no le metió un planchazo en el medio del pecho a un amigo? ¿Quién no le pisó el pie a una persona estimada?”, se preguntó el delantero celeste Luis Suárez.

Luego de las dos derrotas de la doble fecha anterior, y especialmente tras el partido con Argentina en Núñez, muchos cuestionaron que Uruguay recibió las goleadas con exceso de caballerosidad y se preguntaron si los celestes optaron por no recurrir al juego duro para evitar la humillación debido a los vínculos de amistad que tienen con los jugadores argentinos. “Puede ser que algo de eso haya habido. Pero en ese momento estábamos más arriba en la tabla. Ahora que estamos más hundidos apostamos a que la amistad con ellos los haga aceptar de buena gana que se las demos en la nuca si nos van ganando y se les da por los toquecitos”, reconoció Diego Godín.