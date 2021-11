No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Es un paso muy importante para que las inauguraciones sean más eficientes, ya que a veces la descoordinación hace que alguna pase desapercibida. Acá no se trata de inaugurar más, sino de inaugurar mejor”, declaró el mandatario en el acto.

Uno de los principales cometidos de la ONI es garantizar que los actos inaugurales no se superpongan, de modo que las autoridades, y especialmente el presidente de la República, puedan asistir a todas. El novel organismo también será el encargado de que los actos inaugurales cuenten con todos los elementos necesarios, como ser cintas para cortar, fotógrafos, autoridades locales, gente que no se sabe bien para qué sirve pero hace bulto y también vecinos a los que el presidente pueda ir a visitar para sacarse una foto.

El directorio de la ONI está compuesto por dos miembros designados directamente por el presidente de la República y un tercero en representación de la agencia de publicidad del gobierno. Este último tiene tres votos, ya que desde el gobierno se buscó darle al organismo “una buena dosis de ejecutividad, para que la grasa del Estado no complique el relacionamiento entre el presidente y su gente”.