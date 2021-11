El ex vicepresidente de la República y líder de la lista 711, Raúl Sendic, participó ayer en un acto de apoyo a la candidatura de Gonzalo Civila a la presidencia del Frente Amplio. Durante lo que él mismo definió como su “retorno definitivo a la política”, el dirigente frentista criticó al gobierno y también a la ley de urgente consideración (LUC), que será plebiscitada a comienzos del año próximo. “Es una ley completamente regresiva en algunos aspectos claves de cualquier sociedad, por ejemplo, la educación. Por culpa de la LUC y su intención de privatizar la educación, yo no voy a poder terminar mi licenciatura en Genética Humana”.

El ex vicepresidente explicó que su deseo era obtener el título en los próximos años, lo que sería “el próximo paso para poder candidatearme a la presidencia de la República por mi querido Frente Amplio”. Si bien Sendic fue enfático al asegurar que su objetivo de convertirse en licenciado no iba a poder cumplirse debido a la LUC, no pudo explicar con claridad de qué forma la ley le impide titularse. “El otro día llamé a la Universidad de la República para preguntar qué tenía que hacer para recibirme en licenciado en Genética Humana antes de 2024 y me respondieron que eso era absolutamente imposible. Yo supongo que debe ser por la LUC, aunque no conozco exactamente el texto de la ley y sus implicancias legales específicas. Yo soy político, no constitucionalista”.