El cese de Óscar Tabárez como director técnico de la selección uruguaya de fútbol generó en forma inmediata una polémica acerca de si fue una buena decisión sacarlo en este momento. Prácticamente todo el mundo se manifestó a favor o en contra de la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pero faltaba conocer la opinión del principal implicado. Ayer, el extécnico celeste habló sobre el tema y se mostró “muy disconforme” con su cese. “Creo que fue una maniobra apresurada, irreflexiva y hasta diría que atropellada. La AUF tendría que haber esperado a que estuviéramos más cerca del final de las Eliminatorias. Quizás antes del último partido hubiera sido lo ideal”.

A la hora de especular sobre las razones que pueden haber llevado a los dirigentes a tomar esta decisión en forma tan “apresurada”, Tabárez no dudó al afirmar que fue una cuestión “de exceso de ansiedad, propia de la juventud, y también de falta de carácter ante los reclamos de la afición”. “Sí, a lo mejor todo el mundo pedía un cambio y a lo mejor hasta tenían razón, pero ¿ese es un motivo para hacer un cambio? Obviamente que no. Los cambios se deben pensar cuidadosa y detenidamente. Hay que tomarse el tiempo necesario para evaluar los pros y los contras. Me voy a permitir trazar un paralelismo que a lo mejor está un poco traído de los pelos, pero que ilustra mi posición. Yo, como director técnico, varias veces no he podido hacer cambios porque cuando llegaba a la conclusión de que había que hacerlo, después de mucho reflexionar, el partido ya había terminado”.