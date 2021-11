Los expertos en vacunación del Ministerio de Salud Pública recomendaron finalmente la vacunación contra el coronavirus en niños de entre cinco y 11 años. Entre los pediatras la postura sobre la vacunación no es uniforme y hay quienes opinan que no debería ser para todos los niños, sino solamente para aquellos que están en grupos de riesgo. Entre los padres, sin embargo, la vacunación es vista con muy buenos ojos. “Me encanta la idea de poder pegar a mi hijo en la puerta de la heladera, así me deja cocinar tranquilo. Si las vacunas para los niños son tan potentes como las que se dan a los adultos, que aparentemente hacen que se te cuelgue un tenedor, bienvenidas sean”, comentó ayer una madre en un programa de televisión en el que se debatía el tema.

En redes sociales varios padres se manifestaron en este sentido. “Bravo!!! Al fin voy a poder pegar a mi hijo a la puerta de la heladera, así no me olvido de llevarlo al club o al médico, como me pasó más de una vez. El tema es que el guacho es muy movedizo, entonces lo pierdo de vista y me olvido. Pero si lo tengo ahí en la heladera, al lado de la cuenta de la UTE y el almanaque donde consulto cuántas semanas me faltan para irme de vacaciones, no me voy a olvidar de él. Sería un verdadero golazo. Y espero que no se echen para atrás con las protestas de Gustavo Salle, porque ahí se las van a tener que ver conmigo, que estoy más loco que él, sobre todo después de que nacieron los trillizos”, escribió un padre en Facebook.