Con 80 millones de libros vendidos en todo el mundo y varias adaptaciones cinematográficas, entre ellas la película Entrevista con el vampiro, protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, Anne Rice era una de las escritoras de horror más leídas. Sus novelas más famosas giran en torno al vampirismo y se caracterizan por una carga homoerótica que no se había visto antes en las obras sobre el tema. “La atracción bisexual entre los vampiros no es algo que yo haya inventado. Es algo que vi. Desde que empecé a incursionar en el mundo de los vampiros, allá por el 1632, conocí muchas historias de inmortales que no ocultaban su atracción por otros seres como ellos del mismo sexo”, declaró Rice en una entrevista de 2020.

El interés de la autora por el tema del vampirismo surgió de forma casi casual. Durante un viaje por Transilvania llegó tarde para tomar una diligencia y terminó vagando por las calles de la ciudad en medio de la noche. Allí fue abordada por el rey Vlad III de Valaquia, quien la mordió para beber su sangre, transformándola en un vampiro. “Fue un evento muy importante para mí, no sólo como persona, sino también como escritora, ya que me permitió aprender mucho durante varios siglos. Se dice que es necesario haber vivido para escribir. Yo viví 586 años, así que tengo mucho sobre lo que escribir”.

Rice fue encontrada muerta el sábado por sus familiares. Las causas de su fallecimiento no han sido confirmadas, pero desde su entorno revelaron que la escritora se suicidó ingiriendo varias ristras de ajos.