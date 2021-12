El senador nacionalista Sergio Botana presentó una serie de proyectos de ley destinados a bajar el precio de los combustibles. Varias de estas iniciativas tienen como objetivo reducir los gastos de Ancap. Una de ellas propone eliminar la obligatoriedad de que los operarios de las instalaciones industriales de la empresa usen casco. “Ancap es un ente autónomo, y como tal, tiene que moverse con independencia. No puede ser que las autoridades nacionales vayan a imponerle obligaciones”, opinó el exintendente de Cerro Largo.

Frente a los cuestionamientos sobre las implicancias que esta medida podría tener para los trabajadores en materia de seguridad, Botana aseguró que “la cuestión no es casco sí o casco no”. “El uso obligatorio de casco es una medida que cuesta muchísimo dinero y completamente inútil, porque si los trabajadores hacen las cosas despacito no hay riesgo. Está muy bien que haya regulaciones sobre seguridad laboral, pero también está la cuestión de la idiosincrasia de los lugares de trabajo. En Ancap hay un ambiente muy familiar y todo el mundo se conoce; entonces, no es necesario andar poniendo multas a alguien que no use casco, alcanza con arrimarse a esa persona y pedirle que ande con cuidado”.

El senador es consciente de que su propuesta es “polémica” y reconoció que espera “muchas críticas de parte de médicos, prevencionistas y otra gente que no entiende nada del tema”.