A pesar de la creciente competencia de los servicios de televisión por streaming y las redes sociales, la televisión uruguaya sigue apostando a producir programas. De hecho, entre las televisoras privadas existe cierta preocupación por la falta de mano de obra calificada para la realización de ciertas tareas, como, por ejemplo, panelista de derecha. Desde la producción del programa de canal 12 Esta boca es mía explicaron que la decisión de finalizar los contratos de Alejandro Camino y Selva Andreoli “estaba tomada desde hace tiempo, pero no la concretábamos porque no conseguíamos los tres panelistas de derecha que los iban a sustituir. Finalmente encontramos solamente dos, así que tuvimos que poner a una izquierdista no frenteamplista [Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom]”.

Algo similar ocurre con Eduardo Lalo Fernández en Polémica en el bar (canal 10) y Eduardo Brenta en Todas las voces (Canal 4). En ambos casos los productores quieren dar por concluidos sus ciclos, pero no lo hacen porque no encuentran panelistas de derecha para sustituirlos.

Una fuente de una televisora privada no dudó en afirmar que la oferta de panelistas de derecha “no está siendo suficiente para cubrir la alta demanda”. “Hablamos con la Universidad de Montevideo para ver si pueden incluir esta disciplina como una especialización de la carrera de Comunicación, porque si no, vamos a tener que recurrir a periodistas deportivos”.