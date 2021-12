No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En Uruguay, durante los últimos 12 meses el salario real bajó un poco más de 2%. Las causas son múltiples: la pandemia, decisiones políticas y el rumbo económico del gobierno son sólo algunas de ellas. Lejos de buscar responsables, hay quienes se proponen encontrar soluciones.

“Y, bueno... la idea es armar algo parecido a la pastillita azul que se usa para levantar aquello [guiña el ojo], pero que en vez de actuar sobre la disfunción eréctil actúe sobre el recibo de sueldo y, consecuentemente, sobre el salario real”, confió el doctor Jean Charles Paulier, jefe del equipo de expertos a cargo de la idea, en diálogo con El Cascote News.

“No puedo darte detalles de cómo funciona porque todavía estamos en trámites del registro de la patente y no quiero que nos roben la idea”, explicó, y agregó: “Realmente, lograr que el Ministerio de Salud Pública autorice este proyecto será difícil, desde el momento en que es notorio que esta administración no es afín a ningún aumento que no sea de impuestos”.