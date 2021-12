El caso de la destitución del director de Tránsito de la Intendencia de Rocha, Claudio Amestoy, por haber robado 5.000 pesos de la cuenta de una persona que olvidó su tarjeta en un cajero tuvo un vuelco sorpresivo. El exjerarca negó que su intención haya sido quedarse con el dinero de esa persona sin su autorización. “Jamás haría algo así. Yo nunca robé nada. Lo que pasa es que creí que me estaba dejando una coima para que le perdonara alguna multa que le metieron, o que me estaba coimeando por adelantado para poder cometer todas las infracciones de tránsito que quisiera”, declaró Amestoy.

El exjerarca sostuvo que todo el episodio fue “una gran confusión”, ocasionada por “el lenguaje algo críptico que, obviamente, se emplea en este tipo de transacciones, que son muy comunes en materia de fiscalización del tránsito”. “Este tipo de acuerdos no son tan claros. No es decir: ‘Che, te dejo acá la tarjeta, sacá 5.000 pesos por las multas que no me vas a poner’. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Acá todo el diálogo se hace con base en sobreentendidos y cosas no dichas. Y bueno, es lógico que a veces se produzcan equivocaciones, pero yo estoy tranquilo de que en ningún momento quise robarle a alguien ni nada por el estilo. Uno ha sido educado de cierta forma y esa forma, en mi caso, implica que no se le mete la mano en el bolsillo a nadie. La picardía es una cosa, pero el afano es otra”.