Pía | “Buenos pagadores” son los que más allá de pagar o no los impuestos devuelven a la comunidad a través del dinamismo que generan sus emprendimientos. “Buenos pagadores” son los que apoyan los sueños de las personas mal llamadas humildes a través de algún trabajo de condiciones flexibles y remuneración creativa. Sabés qué, Carolina Cosse? Los verdaderos “buenos pagadores” son invisibilizados desde tus escritorios, que sólo se fijan en los impuestos. Además no sé con qué cara hacés todo esto desde tu cargo de intendenta que es NETAMENTE POLITICO.

Anahí | Lamentable, Carocó. Cuando te pusiste la camiseta del Villa pensé que las exoneraciones serían para los que tienen plantines. Me lo dijiste vos misma!!!! Además ahora te borraste completamente de la sede, y ya se viene el verano. Te imagino veraneando en un lugar a muchos kilómetros de lo que es la realidad de los barrios. Yo también porque me voy a Valizas 45 días, pero es distinto porque ahí no se vivencia la distancia sino las cercanías.

Ruben | Están todos de punta con la intendenta!!! Yo la apoyo, aunque eso sí, no puedo creer que las exoneraciones sean con un mecanismo de sorteo. A esta altura no saben que el tema del azar ESTÁ TODO ARREGLADO??

Coco_Oriental | jajajaj... siga el baile, siga el baile!!!! la intendencia cada vez más populista, preparando la vuelta del Frente para arruinar lo que les quedó por arruinar en los últimos 15 años. Volvieron los K, volvió Evo, en Chile ganó el comunismo y en Brasil vuelve Lula para seguir robando… siga el baile en Latinoamérica!!! jajajaja... Yo por suerte me vine a vivir a Burundi hace años, así que por lo menos no me amargo.

Liberal | No entiendo cómo alguien puede pergeñar una iniciativa tan morbosa. Un sorteo para definir quién se salva de morir asfixiado por la voracidad fiscal. Cuánta crueldad. Me angustié menos mirando El Juego del Calamar, y eso que no entendí nada, porque no sé coreano y los subtítulos no los pongo porque las traducciones coartan la libertad del espectador de interpretar libremente los diálogos.

Julito | Pero ese premio es mejor que el Gordo de fin de año, porque los impuestos municipales de todo un año son una millonada!! JAJAJAJ!!! Yo me compré un vigésimo del Gordo pero ahora no me interesa!!! JAJAJAJAJ

Luli_Amanecer | @Julito, tené cuidado con esas cosas. Mirá que el universo percibe todas tus palabras y pensamientos. A lo mejor estabas destinado a ganar el Gordo y ahora con esto el Universo se lo da a otra persona. Yo sé que vos lo decís en joda, pero el Universo no entiende el sarcasmo. El Universo es puro e ingenuo, no sabe de malicia. Por eso yo siempre digo en mis talleres que si una quiere estar en armonía con el Universo tiene que tratar de pensar lo menos posible. O directamente nada. Eso es ideal.