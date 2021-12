No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La semana pasada, Jorge Fossati, entrenador de la selección uruguaya de fútbol en los años 2004 y 2005, se autocandidateó para volver a dirigir técnicamente a la Celeste. Hoy, en una entrevista exclusiva a El Cascote News y La Diaria (bueno, si fue a los dos medios, no es tan exclusiva, pero ustedes entienden, somos El Cascote News y hoy salimos en La Diaria), explicó que lo mueve “el deseo irrefrenable de repetir la hazaña de quedar afuera contra Australia”.

Consultado al respecto, el orientador táctico de Danubio agregó que “en serio, logré que Uruguay no fuera a un mundial, y que en su lugar fuera Australia, ¡decime si no es un hazaña! Mundial de fútbol, te estoy hablando, ¿eh? Fuimos a un repechaje contra Australia, en un mundial de fútbol, reitero, no en uno de rugby, en uno de fútbol, y perdimos... bueno, quiero repetir eso, quiero sentir esa sensación única de hacer historia”.

Quien fuera un conocido arquero en la década del 70 del siglo pasado (sí, se nos están acabando los sinónimos para referirnos a Jorge Fossati), agarró viento en la camiseta, dio un paseo por la avenida de los recuerdos (qué metáfora esta, eh, viene de la expresión inglesa “memory lane”) y se explayó sobre aquella inolvidable eliminación: “saqué a Recoba y puse a Zalayeta, que terminó errando un penal decisivo, porque no sé si te acordás de que fuimos a penales... ah, qué orgullo, soy responsable del peor cambio en la historia del balompié oriental, vení, dame un abrazo, dame la chance de reverdercer viejos laureles, dame estos cuatro partidos, ¡damelos!”.

A esta hora, fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmaron que han acusado recibo de la oferta y que, por ahora, no harán más declaraciones al respecto.