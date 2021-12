Esta mañana, la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó que publicó un aviso clasificado en todos los diarios de Montevideo y de las 18 capitales departamentales del interior de la República para cubrir el puesto de director técnico de la selección.

“Cuando rajamos a Tabárez, un montón de gente se pensó que teníamos un plan B, pero la realidad es que no, no teníamos un plan B, ni un plan C, ni un plan D, ni un plan la letra que se te ocurra: lo rajamos porque lo pedía la gente y nosotros escuchamos a la gente; si la gente hubiera pedido un sustituto, lo habríamos gestionado, pero no fue el caso”, explicó una fuente del órgano que rige los destinos del balompié oriental.

La consultada, que prefirió mantener su identidad en reserva, agregó: “Así que bueno, todo muy profesional, como siempre en esta casa: ahora no sabemos a quién joraca meter, nadie agarra viaje y ta, fuimos pa’l lado de los avisos clasificados; en una de esas, con la malaria que hay, alguien se presenta”.

La afición deportiva permanece en vilo, con las chances del combinado celeste seriamente comprometidas: se ubica en la séptima posición, afuera de los puestos de clasificación directa y también afuera de la repesca intercontinental, popularmente conocida como repechaje, en unas Eliminatorias para el Mundial Catar 2022 a la que le restan tan sólo cuatro fechas.

Según una encuesta de la consultora Cómo Queda Quedar Fijos, 99% de los fanáticos considera que los presididos por Ignacio Alonso verán el máximo certamen del orbe por televisión, mientras que el 1% restante cree en el milagro de obtener un boleto y disputar la copa en tierras árabes. De acuerdo con el estudio, ese mismo 1% también les pone el agua y el pastito a los Reyes Magos cada noche del 5 de enero.