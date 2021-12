A pesar de la firma del decreto presidencial que establece mayores controles ambientales sobre la actividad forestal, Cabildo Abierto (CA) mantiene su postura de aprobar su ley sobre el tema, que probablemente sea aprobada en el Senado, ya que cuenta con el apoyo del Frente Amplio. Ante este hecho, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que vetará la ley en caso de que sea aprobada. Allegados al mandatario explicaron que su postura no está relacionada con su visión sobre la forestación, sino con el hecho de que está “un poco aburrido” de ejercer la presidencia. “Los primeros años fueron muy intensos, con la pandemia, la ley de urgente consideración y los líos internos de la coalición. Todo eso lo mantuvo entretenido. Pero ahora se vienen tres años en los que seguramente no pase mucha cosa, y Lacalle Pou ya lo está empezando a sentir”, reveló una fuente cercana al mandatario. Si se concreta la aprobación de la ley de CA y el presidente la veta, la Asamblea General puede rechazar el veto con el voto de tres quintos de sus integrantes, y en ese caso se deberá llamar a elecciones anticipadas. Si bien se trata de elecciones legislativas y no presidenciales, la intención de Lacalle Pou sería utilizar esta convocatoria como una excusa para dejar la presidencia y presentarse como candidato a diputado. “El presidente quiere volver a las épocas en las que era un simple diputado que dos por tres se podía agarrar a las piñas, cosa que ahora obviamente no puede hacer”, explicó la fuente consultada.