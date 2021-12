No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Una manifestación con corte de la entrada al puerto de Montevideo fue reprimida ayer por la Policía, que durante el procedimiento lesionó a varios integrantes del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines. Tal como ocurrió tras la represión con balas de goma a trabajadores del transporte interdepartamental en Tres Cruces hace dos semanas, desde el gobierno negaron que haya habido episodios de represión. De todas maneras, en el Poder Ejecutivo consideran que, a la luz de las denuncias en ambos casos, “claramente no estamos pudiendo comunicar a la población que nosotros no reprimimos”. Es por esto que a partir de 2022 los palos de goma que usa la Policía, así como las balas de goma y otros elementos que se suelen utilizar contra manifestantes, llevarán inscriptas las palabras “este gobierno no reprime”.

Según explicó una fuente del Ministerio del Interior, “durante más de un año y medio intentamos hacerle entender a la gente que este gobierno no reprime, pero parece que no le entra en la cabeza. Así que bueno, si no son capaces de entenderlo por la vía de la razón, se lo vamos a hacer entender por la fuerza, pero siempre respetando la ley”.

La fuente explicó que esta medida se aplicará solamente a las fuerzas de choque que vayan a disolver piquetes. En el caso de las que ingresen a barrios marginales, la inscripción será “este gobierno no promueve abusos policiales de ningún tipo”.