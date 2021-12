Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron un importante movimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania, lo que generó preocupación en la Casa Blanca. Un artículo de The Washington Post publicado la semana pasada aseguró que el gobierno de Joe Biden teme que Rusia esté planeando invadir a sus vecinos en 2022. Anoche, sorpresivamente, el presidente Vladimir Putin reconoció este extremo. “Muchos dicen que soy machista, pero no es cierto. Soy un hombre muy sensible y que no teme expresar sus sentimientos, y en este caso lo que siento son celos, porque parece que para Estados Unidos Rusia ya no existe. China esto, China aquello, todo tiene que ver con China”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena RT.

Putin también confesó que está planeando invadir Ucrania como una forma de llamar la atención de Biden. “Si Estados Unidos piensa que Rusia es una potencia vieja y decadente, sin nada más para ofrecer, yo me voy a encargar de dejarle bien claro que no es así, porque se habla mucho de China, pero ¿a quién invadió China últimamente? A nadie. Nuestras incursiones en Crimea son mucho más importantes que todo lo que han hecho los chinos a nivel militar en lo que va del siglo. ¿La Casa Blanca sigue pensando que China es la reina del planeta? Vamos a ver si cuando invadamos Ucrania sigue pensando así”.