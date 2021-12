No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Si bien la fórmula que elabora todos los meses la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) indica que los combustibles deberían bajar, fuentes gubernamentales adelantaron que muy probablemente las tarifas se mantengan congeladas. En los tres meses anteriores la fórmula indicaba que los combustibles deberían subir, pero eso tampoco ocurrió. De todas maneras, las fuentes consultadas indicaron que la decisión final sobre la modificación en el precio “será analizada por el presidente de la República en acuerdo con la tarotista oficial de la Nación”.

Luis Lacalle Pou usó la fórmula de la Ursea para fijar el precio de los combustibles durante los primeros meses de la aplicación del nuevo sistema, pero luego optó por basarse en lo que le indican las cartas del tarot. Según las fuentes consultadas, “el precio de paridad de importación, el factor X y todas esas cosas son útiles desde un punto de vista estrictamente financiero, pero un gobernante necesita otro tipo de información. Las cartas del tarot le indican si debe apostar o no a sus instintos, si hay peligros al acecho detrás de tal y cual decisión, y si debe escuchar o ignorar a las personas que lo rodean. Y, si bien es cierto que el tarot no es un método demasiado científico, también es cierto que la fórmula de la Ursea no es precisamente un prodigio del análisis matemático. De alguna manera, en ambos sistemas hay un poco de lugar para el pensamiento mágico”.