El directorio de Ancap decidió reclamarle al expresidente del ente Raúl Sendic que devuelva los gastos que hizo con su tarjeta corporativa, y que derivaron en su procesamiento judicial. El exvicepresidente de la República sigue sosteniendo que varios de estos gastos fueron realizados “para comprar regalos empresariales” en el marco de sus viajes de negocios. Es por esto que anunció el inicio de una gira mundial para contactar a las personas que recibieron estos regalos y pedirles que los devuelvan. “Toda esa plata que me reclaman no la tengo. Lo que puedo hacer es devolver las cosas que compré, que supongo es lo mismo. Puede ser que algunas cosas estén un poco usadas, pero estoy seguro de que se pueden vender en Mercado Libre a buen precio”, declaró Sendic.

Con respecto a los gastos que dijo ser incapaz de explicar, como la recordada compra en la mueblería Divino, Sendic explicó que va “a esforzarse más por intentar desentrañar ese misterio”. “Cuando tuve que comparecer ante la Justicia, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, revisé mi casa de arriba abajo para ver si había algún mueble nuevo, pero no encontré nada. Igual, voy a revisar de nuevo, porque a lo mejor cambiamos un sofá o un colchón y no me acuerdo. Y si no encuentro nada puedo entregar algún mueble mío que tenga un precio similar a la compra que aparece en la tarjeta. Supongo que a la Justicia le va a dar lo mismo”.