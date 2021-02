La derrota de Barcelona ante París Saint-Germain 4-1 por la Champions League complicó aún más la situación del club, que desde hace un año viene cosechando malos resultados. Ante este panorama, muchos hinchas azulgranas están cuestionando a la directiva y al cuerpo técnico por haber dejado ir a Luis Suárez. Aparentemente los directivos también consideran que cometieron un error, y ya comenzaron las tratativas para traer de vuelta al goleador uruguayo. “Creo que nos equivocamos, y queremos enmendar nuestro error. No es tan fácil, porque dar marcha atrás nos va a dejar muy mal parados. El plan que tenemos es pedirle a Suárez que se cambie de nombre y se deje crecer el bigote, así lo podemos contratar de nuevo sin hacer el ridículo”, relató un directivo del club que no quiso dar a conocer su identidad.

Como se descuenta que Suárez exigirá una buena suma de dinero para volver al Barça, el club planea hacer una reestructura de los salarios que paga. “Como todo el mundo sabe, el club paga sueldos muy altos. Y no me refiero sólo a los de Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann. Los integrantes de las barreras de metal que se usan para practicar los tiros libres ganan 100.000 euros mensuales cada uno. Son muy buenos en lo que hacen, pero si queremos que Suárez vuelva, no vamos a tener más remedio que bajarles el sueldo”, declaró el directivo consultado.