La Intendencia de Montevideo recibió esta semana una donación de varias toneladas de alimentos para que sean distribuidas en las ollas populares. Desde la oposición y desde el propio oficialismo surgieron críticas por la medida, ya que consideran que la comuna se estaba prestando para una maniobra proselitista de la organización que hizo la donación. La intendenta Carolina Cosse negó tajantemente esta teoría: “De ninguna manera quiero favorecer a los donantes; de hecho, ni siquiera sé quiénes son. A mí me dijeron que alguien donó varias toneladas de alimentos y preguntó si podíamos ayudarlo con la distribución, y yo dije que sí”.

De todas maneras, la intendenta dijo sentir “un profundo respeto por los que quieren saber más de este tema”, por lo que se comprometió a investigar “quién o quiénes fueron los responsables de esta misteriosa donación”. “Yo en ningún momento me pregunté de dónde venían todas esas bolsas de arroz, polenta y garbanzos, pero entiendo que a alguna gente le intrigue, así que vamos a tratar de brindar respuestas. Creo que esto sería muy importante para que la población siga confiando en las instituciones”, sostuvo.

Consultada sobre si tiene alguna sospecha de quién podría estar detrás de la donación, Cosse reiteró que no tiene “ni la menor idea”. “La gente que la trajo tenía banderas rojas, azules y blancas, así que se me ocurrió que a lo mejor eran de Rusia, pero después me di cuenta de que las banderas eran iguales a las rusas pero estaban al revés”.