Según el gobierno, la estrategia de Uruguay para vacunar a la población contra el coronavirus avanza a muy buen ritmo, aunque en los hechos son muy pocos los detalles que se han confirmado. Sin embargo, ayer se supo que los cuatro ultrafreezers que trajo la Fuerza Aérea Uruguaya desde Estados Unidos, y que aparentemente iban a ser utilizados para almacenar vacunas, en realidad tendrán otro destino. “La idea es congelar a cada uruguayo en un ultrafreezer, de modo de evitar que se contagie con el coronavirus, y una vez que llegue la vacuna, descongelarlos y vacunarlos a todos”, declaró el ministro de Defensa Nacional, Javier García. “Es un procedimiento que no está 100% probado, pero no hay una sola película de ciencia ficción en donde no funcione”, agregó el jerarca.

García reconoció que se trata de una estrategia “que tiene indudables complejidades”, aunque consideró: “No creo que nos cueste más que lo que nos está costando conseguir las vacunas”.

El ministro no quiso adelantar los plazos en que la totalidad de los uruguayos serán congelados. “Ya llegaron los primeros cuatro aparatos, en los próximos días llegarán los restantes 3.440.153. ¿Cuándo va a ser eso? No lo puedo confirmar. Pero lo que importa es que lleguen antes que las vacunas, porque, si no, la estrategia no tiene sentido. Y hoy por hoy, prácticamente cualquier objeto del mundo conocido tiene más chances de llegar que las vacunas”.