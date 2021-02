La vuelta de Raúl Sendic al ruedo mediático causó preocupación en la interna del Frente Amplio (FA). El líder de la 711 participó la semana pasada en una actividad por videoconferencia con otros dirigentes frentistas, y luego de eso se enfrascó en una polémica con Danilo Astori sobre la ética y los errores en la política, que tuvo gran repercusión en los medios. Un dirigente del FA reconoció que “a esta altura es claro que ya no vamos a poder evitar que Sendic salga a los medios y nos siga dejando pegados. La última esperanza que nos queda es el coronavirus. Sabemos que es difícil, porque es una persona joven, pero la verdad es que no se nos ocurre otra cosa”.

Fuentes de la fuerza política relataron que se está haciendo un trabajo “muy paciente y muy constante” para convencer a Sendic de que las medidas recomendadas para evitar contagiarse de coronavirus no son necesarias. “Lo que hacemos es decirle cada tanto, como de bobera, que no hay que usar tapabocas, ni lavarse las manos al llegar a casa ni evitar las aglomeraciones. También le mandamos mucha información de los conspiranoicos que dicen que la pandemia no existe. Lo bueno es que, como él ya es medio conspiranoico porque está convencido de que hubo una conspiración contra él, tenemos una buena parte del camino allanado. Yo lo veo cada vez más convencido de que la pandemia es parte del Plan Atlanta”, contó un integrante de la Mesa Política del FA.