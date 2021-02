La defensa de la carne sintética formulada por Bill Gates generó una fuerte reacción por parte de varios involucrados en el negocio ganadero uruguayo. El fundador de Microsoft, que además es inversor en varias compañías de carne sintética, dijo que los países ricos deberían hacer planes para producir únicamente este producto y abandonar definitivamente la carne natural. Entre las respuestas críticas que recibió desde Uruguay se destaca especialmente la de Luis Lacalle Pou, que ayer tuiteó: “¿Así que no le gusta la carne natural? Muy bien. ¿Sabe qué? Ahora no queremos sus vacunas”. En otro tuit el mandatario explicó su decisión: “Pensábamos vacunar a todos los uruguayos, pero ahora perdimos la confianza en usted. Yo antes no creía en las teorías conspirativas sobre la covid-19 y las vacunas, pero ahora que me entero de que usted quiere que todo el mundo coma carne de plástico, estoy empezando a dudar”.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que la decisión de Lacalle Pou “ya está tomada y no hay vuelta atrás”. Con respecto a los posibles inconvenientes que podría generar la decisión uruguaya de no comprar las vacunas que ya estaban acordadas, fuentes del gobierno explicaron que “no va a haber ningún problema, porque en realidad solamente teníamos un par de acuerdos de palabra con gente que ni siquiera sabíamos qué cargo ocupaba en los laboratorios con los que hablamos. O sea que de alguna manera esto terminó siendo una desgracia con suerte”.