Ayer se informó que el sistema de videoarbitraje conocido como VAR debutará en el medio local en la fecha 11 o 12 del Torneo Clausura. Hoy estaba previsto que arribaran a Uruguay los técnicos brasileños encargados de instalar el sistema, y varios árbitros uruguayos ya realizaron cursos de formación en Paraguay. Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aclararon de todas formas que el sistema no se pondrá en funcionamiento hasta que no se defina qué función cumplirá Alberto Sonsol. “Por más que es un sistema casi completamente interno y las jugadas que efectivamente forman parte de la transmisión son unas pocas por partido, sigue siendo una transmisión televisiva, por lo que Alberto Sonsol tiene que tener algún tipo de participación. Es una norma no escrita y nosotros queremos respetarla”, declaró el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

El problema para la incorporación de Sonsol es que la FIFA no tiene un protocolo que habilite la participación en el VAR de otras personas que no sean los jueces. “Una de las posibilidades que manejamos fue que Sonsol hiciera el curso de árbitro, pero si bien él estaba más que dispuesto a hacerlo, porque eso le podía dar algún ingresito extra que mal no le iba a venir, era imposible que con todos los trabajos que tiene pudiera asistir a los cursos. Otra opción manejada fue que moderara las conversaciones entre los jueces en la cancha y en la cabina, pero la verdad es que hubiera sido un caos. Está difícil la situación”, reconoció Alonso.