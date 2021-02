Entre las incontables actividades que debieron ser canceladas en todo el mundo debido a la pandemia de coronavirus se encuentra el Carnaval de Río. Los efectos de esta decisión no sólo se hicieron sentir en Brasil, sino también en Uruguay. En efecto, las ediciones de hoy y mañana de los informativos centrales de los canales 4, 10 y 12 durarán una hora menos que de costumbre. “A nivel noticioso, los feriados de Carnaval suelen ser la muerte. Realmente no pasa absolutamente nada. Lo que nos salvaba eran los informes sobre el Carnaval de Río, porque no sólo eran las imágenes del Sambódromo: también estaban los carnavales en otros estados, las fiestas privadas, los turistas, en fin, nos daba para llenar unos cuantos agujeros. Y eso que todos, absolutamente todos los años era lo mismo. Pero por algún extraño motivo la gente lo seguía viendo. La verdad es que las vedettes brasileñas eran el único motivo por el que salíamos con horario normal en el feriado de Carnaval”, reconoció un directivo de canal 10.

En canal 12, sin embargo, están un tanto mejor preparados que sus rivales. “Nuestro caso es un poco diferente porque veníamos de décadas de tener los programas de Julio Alonso, que se retiró el año pasado. Así que, si bien no estamos en una situación difícil, por lo menos estamos empezando a comprender que hay vida después del Carnaval de Río en estas fechas”, aseguraron desde la emisora.