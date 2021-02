Las propuestas del Partido Colorado y de Cabildo Abierto al presidente Luis Lacalle Pou para aumentar los recursos destinados a enfrentar la pandemia vinieron acompañadas de algunas quejas por la poca participación que tienen estos dos partidos en las decisiones del gobierno. Ahora el líder del Partido Independiente y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, también se sumó a estos reclamos. “Hace 30 años que me vienen ignorando, esto no puede ser. Hay mucha falta de seriedad y respeto hacia nuestros votantes”, declaró el jerarca. “Creo que el presidente Lacalle Pou tiene un problema con compartir el poder, porque Julio María Sanguinetti y Guido Manini Ríos también se han quejado. Pero en mi caso es mucho más grave, porque a ellos los ignoran desde hace menos de un año. Lo mío viene desde hace décadas”.

Quien también se quejó de la escasa participación que tiene en el gobierno es el excandidato a la presidencia por el Partido Colorado y excanciller, Ernesto Talvi. “Yo entiendo que mi decisión de abandonar mi cargo y la política puede haber contribuido a que me marginen de esta manera, pero, de todas maneras, yo siempre dije que iba a estar al firme para apoyar al gobierno y aportar en lo que sea. Sin embargo, mi teléfono no sonó ni una vez. Parecería que mi sapiencia y mi know-how ya no les impresionan como antes. Yo creo que se equivocan. De todas maneras, voy a seguir estando pendiente del teléfono”.