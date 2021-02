Desde hace un par de meses el presidente Luis Lacalle Pou volvió a protagonizar varias de las conferencias de prensa en que el gobierno brinda novedades o actualizaciones sobre la marcha de la pandemia. En estas comparecencias, el mandatario mostró algunos cambios en su apariencia física, como la piel bronceada y una barba incipiente, que muchos atribuyeron a los días que pasa en La Paloma. Sin embargo, él mismo se encargó de aclarar que esos cambios no forman parte de un “look veraniego”, sino que se deben a que vive en la calle desde que terminaron sus vacaciones. “Mucha gente me criticó por haber ido a surfear cuando buena parte de los uruguayos están pasando necesidades importantes. Eso me hizo reflexionar mucho, y se me ocurrió que a lo mejor necesitaba empaparme un poco de la vida que llevan las personas pobres y de clase media de este país, que día a día tienen que dormir sobre una caja de cartón desarmada, orinar y defecar en la calle, comer sobras de bares y panaderías y cosas por el estilo”, explicó Lacalle Pou.

El presidente no quiso adelantar hasta cuándo seguirá esta suerte de experimento. “Por ahora estoy muy a gusto, más allá de las limitaciones materiales. Además, estoy conociendo una cantidad de gente valiosa, como el Cacho, que a esta altura es un amigo mío y me enseñó un método para rotar de ubicación y que la Policía no te encuentre en sus rondas periódicas”.