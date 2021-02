Una de las principales características del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou es el impulso que se les da a transformaciones significativas y reformas en numerosos terrenos. Ayer se supo que la organización política de Uruguay también tendrá su reforma: el presidente anunció ayer su intención de trasladar la capital administrativa de Montevideo a La Paloma. “Es un proyecto ambicioso, eso no lo negamos, pero creemos que es muy necesario porque esto de que yo esté viajando todo el tiempo le está costando mucho al país”, declaró Lacalle Pou. El mandatario consideró que cambiar la sede del gobierno a La Paloma “es una forma de cumplir con mis promesas de campaña. Porque si prometí un gobierno austero no puedo seguir gastando todo ese dinero en viajes. Siempre lo he dicho: el presidente es el primero que debe predicar con el ejemplo”.

Lacalle Pou aclaró que “esto de ninguna manera es un gesto caprichoso de este presidente, ni inspirado en un interés exclusivamente personal”. “Este es un gobierno encabezado por el Partido Nacional, por lo que la cantidad de jerarcas que ya tienen su casa de veraneo en las costas rochenses es muy grande. Comenzar a gobernar desde La Paloma nos va a permitir abatir el costo de los traslados oficiales y, como consecuencia, bajar el costo del Estado, algo que a la larga nos va a beneficiar mucho a todos los uruguayos. Esto no es un gasto, es una inversión. En definitiva, es un proyecto para nuestros nietos”.