Ayer se divulgaron en redes sociales unas imágenes del presidente Luis Lacalle Pou y su esposa, Loli Ponce de León, paseando por la avenida 18 de Julio como una pareja más. Tras la divulgación de las fotos, el mandatario reconoció que está “harto” de estar siempre acosado por fotógrafos. “Es terrible que uno no pueda salir a dar un paseo como cualquier ciudadano común y corriente sin que los paparazzis lo estén esperando para sacarle una foto. Además, no sé cómo hacen para averiguar a dónde voy. A esta altura estoy empezando a sospechar que algún colaborador mío, alguien de mi entorno que está al tanto de mi agenda, los pone sobreaviso para que me vayan a buscar”. Lacalle Pou consideró que la actitud de quienes lo persiguen para sacarle fotos comiendo un asado con obreros de la construcción, surfeando o ayudando a alguien que se quedó en la ruta “no sólo es irrespetuosa, sino nociva, porque a mí me están sacando las ganas de salir a la calle. Me estoy transformando en una persona huraña y ensimismada por culpa de ese acoso. Estoy a muy poco de empezar a usar lentes negros”.

El presidente consideró además que ese tipo de hostigamiento “puede llegar a ocasionar verdaderas desgracias”. “Honestamente, a veces me parece que voy a terminar como Lady Di: estrellado en algún túnel tratando de escapar de los fotógrafos que me persiguen en busca de una instantánea que me muestre al natural”.