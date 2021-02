En estos últimos días ha habido varios anuncios sobre el plan de vacunación contra el coronavirus. La semana pasada se supo que la vacunación se hará de lunes a sábado y de 8.00 a 22.00, mientras que ayer se anunció que los adolescentes de 15 años forman parte del público al que se vacunará, por lo que van a ser contemplados a la hora de calcular cuántas dosis se adquirirán. “Ojo que esto no quiere decir que vayamos a vacunar a menores, de ninguna manera. Eso no se hace en ninguna parte del mundo ni se va a hacer en Uruguay. Pero los criterios que usa el resto de los países no son exportables a la particular realidad uruguaya. La diferencia viene por el lado de que los adolescentes de 15 años ya van a tener 18 cuando lleguen las vacunas, por lo que hay que estar preparados. Hay algo muy importante para este gobierno: la planificación seria y rigurosa. Nosotros pensamos en todo”, explicó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

El jerarca consideró que este anuncio “no debería sorprender a nadie, porque fuimos muy claros con respecto a que las vacunas iban a empezar a llegar los primeros días de marzo. A lo mejor no fuimos tan claros a la hora de señalar que estábamos hablando de marzo de 2024. Pero bueno, cualquiera que haya seguido de cerca este proceso tenía elementos para deducir que no nos referíamos a marzo de este año. La gente tiene que poner un poco de voluntad a la hora de interpretar”.