La candidatura a la reelección de la Intendencia de Colonia (IC) de Carlos Moreira supuso un dolor de cabeza para el Partido Nacional (PN), debido a que en octubre de 2019, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones nacionales, se divulgó un audio en el que pedía favores sexuales a cambio de pasantías en la comuna. Finalmente Moreira fue reelecto, pero cuando parecía que se encontraba cerca de volver al PN, anunció sorpresivamente que iba a renunciar al sillón municipal. “Nunca es tarde para cambiar de vocación. Mi trabajo de intendente me gusta, pero hoy por hoy lo que verdaderamente me llama es el servicio diplomático”, escribió el hasta ayer jefe comunal en un hilo de Twitter. “Amo mi departamento, pero me queda chico y ya conozco a todas las personas; creo que llegó la hora de salir a buscar nuevos desafíos, porque si hay algo que desde siempre ha sido el motor de mi accionar político es el placer de la conquista de los objetivos que se me ponen delante. Porque cuando se me ponen delante, para mí es como si me provocaran. A veces incluso intento contenerme, pero es más fuerte que yo”, continuó.

Moreira ya le escribió una carta al canciller Francisco Bustillo ofreciéndose para trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Estoy para cualquier cosa. Si tengo que irme del país lo hago, no tengo problemas, aunque preferiría algún trabajo de oficina acá en Uruguay, preferentemente en la parte de selección de recursos humanos”.