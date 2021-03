Las medidas adoptadas la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou para frenar el aumento de contagios, personas en cuidados intensivos y fallecimientos por covid-19 no lograron su objetivo y los números siguen creciendo. Frente a esta situación, el mandatario seguramente convoque a un Consejo de Ministros para evaluar nuevas medidas. Una fuente del Poder Ejecutivo adelantó que la reunión “seguramente se haga en el correr de la semana, y creemos que va a durar aproximadamente diez horas, o más, porque se va a analizar la posibilidad de adelantar 15 minutos el horario de cierre de los bares y restaurantes”.

En la actualidad esos establecimientos pueden estar abiertos hasta las cero horas, así que la medida con la que se espera detener el avance descontrolado del virus consistiría en que todos cierren a las 23.45. “Son cuestiones muy delicadas y no se puede andar decidiendo medidas a las apuradas o cobrando al grito. No es una decisión sencilla, ya que afecta algo tan sensible como la libertad individual, así que reservamos unas cuantas horas. Si se tratara de analizar cosas como limitar aún más el derecho de reunión o aumentar el gasto social para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, a lo mejor nos juntábamos 20 minutos y resolvíamos algo. Pero esto es diferente. Acá estamos hablando de cuestiones filosóficas. Ya sabemos que el debate va a ser muy intenso”, explicó la fuente consultada.