Luego de un par de semanas en las que salió a pegarle duro al gobierno y al propio Frente Amplio, Danilo Astori confirmó su lanzamiento como precandidato a la presidencia para las elecciones de 2024 de la Liga Sénior de la Política Uruguaya (LSPU). “Sé que va a ser una instancia muy difícil, porque para empezar tengo una semifinal muy difícil con José Mujica, y, en caso de llegar a la final, me va a tocar enfrentarme con Julio María Sanguinetti o con Luis Alberto Lacalle. Todos ellos son rivales de peso a los que respeto mucho”, declaró Astori.

El líder histórico de Asamblea Uruguay afirmó que se tiene “mucha fe” para ganar la edición 2024 de la LSPU, aunque aclaró que “si no llego a ganar, igual me voy a sentir muy satisfecho porque, después de todo, no estamos hablando de la política real. Esto es algo que me permite mantenerme en forma y seguir haciendo lo que más me gusta. Me encantaría llegar a la Presidencia Sénior de la República. Pero si no lo logro, igual me voy a haber divertido”.

El interés en participar en la LSPU ha venido incrementándose en los últimos años, aunque no todas las solicitudes de ingreso fueron aceptadas. En el caso de Jorge Larrañaga, por ejemplo, se lo rechazó con el argumento de que, si bien su carrera política está terminada, aún no tiene edad para competir en el nivel sénior.