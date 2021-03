El canal de Suez, en Egipto, que forma parte de una de las rutas marítimas más importantes del mundo, se encuentra bloqueado desde el martes, cuando encalló el gigantesco carguero Ever Given. La obstrucción del canal está causando pérdidas millonarias y una importante distorsión en el comercio internacional, además de un fuerte debate en Egipto. “Seguramente me van a linchar en las redes sociales, o lisa y llanamente a cancelarme. Pero es un hecho prácticamente objetivo que si aún existiera la esclavitud, ese canal ya podría estar desbloqueado. Ya puedo imaginar las voces de los políticamente correctos acusándome de esclavista y horrores por el estilo. Pues no, no es cierto. No soy defensor de la esclavitud ni nada de eso. Simplemente estoy diciendo que gracias a que nuestros gobernantes del siglo XIX se dejaron avasallar por el globalismo biempensante, hoy tenemos un problema gigantesco”, escribió un prestigioso intelectual egipcio, conocido por sus polémicos pronunciamientos.

Un popular presentador de radio y televisión leyó al aire estas palabras y, luego de aclarar que la esclavitud le parece algo “repugnante”, pidió al gobierno que apruebe un proyecto de ley que la transforme nuevamente en legal. “Si fuera una persona cómoda me callaría la boca para no despertar la furia de los progresistas y las feminazis, pero yo no soy así, a mí me gusta decir la verdad de las cosas, y la verdad es que abolir la esclavitud fue una estupidez que deberíamos enmendar”.