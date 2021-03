El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, anunció que los recortes en el presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) serán algo menores a los anunciados, debido a que habrá algunos aportes de organismos estatales, como el Banco de Seguros del Estado y UTE. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió ayer a este tema. “Son momentos difíciles desde el punto de vista económico, pero hay cosas que son demasiado importantes para el país. Tenemos que hacer los mayores sacrificios posibles para formar a esos científicos a los que luego no les vamos a hacer caso cuando nos hagan recomendaciones razonables y casi de sentido común”. El mandatario consideró que “el país necesita investigadores, porque todos los países tienen investigadores. No sé bien para qué los tienen, pero el caso es que los tienen. Por algo será, digo yo”. El mandatario recordó que en más de una oportunidad aclaró que él no venía “a inventar la rueda ni nada por el estilo”. “Tenemos que ser humildes y aprender de los que saben. Si países como Alemania, Inglaterra y Japón pagan por la formación de sus científicos, algo habrá ahí”. Lacalle Pou dijo ser consciente de que “a mucha gente le puede parecer un gasto inútil tener a toda esa gente estudiando y pensando si después no les vamos a hacer caso alguno”, pero afirmó que “en el Estado hay muchas cosas que no se sabe bien para qué sirven, como el Ministerio de Desarrollo Social, pero otros países tienen. Por algo será”.