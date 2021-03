Cuando la pandemia de coronavirus llegó a Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que su estrategia iba a consistir en balancear adecuadamente las necesidades sanitarias, sociales y económicas de la población. Últimamente, sin embargo, la estrategia del gobierno parece centrarse casi en exclusividad en mantener la economía andando. Lacalle Pou reconoció que esta no era su idea hace pocos meses, pero que un descubrimiento fortuito lo llevó a replantearse el tema: “Estaba pensando qué perillas había que mover más y qué perillas había que mover menos, cuando me di cuenta de que si dejaba de toquetearlas bajaba el déficit fiscal. ‘Esto es todo lo que necesito’, me dije”. El mandatario relató que desde que hizo este descubrimiento vive mucho más tranquilo. “Es buenísimo. Solamente hay que poner la perilla de las ganancias empresariales al máximo y el resto se hace solo. La verdad es que no sé por qué me compliqué tanto hasta ahora”.

Consultado sobre hasta dónde debería bajar el déficit fiscal antes de volver a manejar las perillas, Lacalle Pou no dudó en afirmar que “si este sistema que estoy usando ahora me permite llegar a un superávit fiscal, bienvenido sea. Siempre dije que lo que estaba bien no había que tocarlo. Voy a seguir siendo coherente con esa filosofía”.

Finalmente, el mandatario deseó a los uruguayos que “tengan tanta suerte como yo y descubran una forma de manejar sus propias perillas que los haga sentirse plenos, realizados, y sobre todo, libres”.