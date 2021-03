Tras un Consejo de Ministros que duró varias horas, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una serie de medidas tendientes a disminuir la movilidad y combatir así la ola de contagios y muertes por covid-19. Algunas de las medidas son el cierre de las oficinas públicas no esenciales, la suspensión de la presencialidad en las clases y el cierre de los free shops en la frontera. Durante la conferencia de prensa de anoche, el mandatario lamentó que no se hayan tomado antes estas medidas, y lanzó una crítica a quienes lo rodean: “¿Por qué nadie me avisó antes que había que restringir la movilidad? Me obligaron a averiguarlo por mí mismo. ¿Se dan cuenta de todas las muertes que nos podríamos haber evitado si en febrero del año pasado me explicaban que el virus se estaba saliendo de control y la única manera de no llegar a una situación crítica era empezar a cerrar cosas?”.

Lacalle Pou dijo sentirse “traicionado” por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), los gremios médicos, las sociedades científicas y el resto de los socios de la coalición de gobierno. “Yo sé que la política es un ámbito difícil, donde nadie te regala nada, pero esto es demasiado. Que tantos expertos estuvieran viendo cómo la situación se descontrolaba pero no se acercaran a decirme ‘mirá, Luis, tenemos que lograr que haya menos interacción entre las personas, así hay menos contagios’ me parece algo realmente triste”.