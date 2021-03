En la conferencia de prensa brindada ayer por el presidente Luis Lacalle Pou no hubo anuncios de medidas más drásticas para contener el aumento de casos de coronavirus, pero un par de horas más tarde el mandatario transmitió un anuncio importante vía Twitter. “Mañana a primera hora presentaré formalmente ante la oficina de Recursos Humanos de la Torre Ejecutiva un pedido para tomarme una licencia sin goce de sueldo hasta que se acabe la pandemia”, comienza el hilo en la red social. “Yo quiero ayudar al país, no ser una carga. La verdad es que, tras un año de ejercer este cargo, estoy un poco aburrido y desmotivado”, continúa la publicación. En la conferencia de prensa, Lacalle Pou justificó la no implementación de medidas más drásticas con el argumento de que si la gente “sigue haciendo asados y fiestas clandestinas, y saliéndose de su burbuja”, no hay mucho que el gobierno pueda hacer. “Sería injusto que yo siga cobrando mi sueldo por hacer un trabajo que ya no me motiva como antes. Prefiero tomarme un descanso hasta que aparezcan desafíos más motivantes. A lo mejor cuando todo esto pase aparece alguna posibilidad de privatizar una empresa pública, hacer recortes a la educación o endurecer las penas para los menores infractores. Si eso llega a pasar, no tengan dudas de que voy a abandonar mi retiro voluntario en mi casa de La Paloma y voy a volver a comandar el país”, concluye el hilo de Twitter publicado ayer a última hora.