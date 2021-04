Lunes

El gobierno presentará un instructivo para que los uruguayos aprendan a hacerse un CTI en casa. “Con algunas cosas que todos tenemos en nuestro hogar, como un ventilador y una manguera, podemos ayudar mucho a que el sistema no se sature”, declaró Daniel Salinas.

Martes

Alejandro Cappuccio se reunirá con la directiva de Nacional para fijar la fecha de su despido. “Si en el año en que ganaron un Uruguayo tuvieron cuatro técnicos, no hay manera de que yo dure demasiado”, explicó el entrenador.

Jueves

Luis Lacalle Pou dará una conferencia de prensa en la que anunciará que no tiene nada que anunciar. “Antes no era de hacer estas cosas, pero lo probé algunas veces y me terminó gustando”, explicó el mandatario.

Viernes

Presentarán el primer frankfruter hecho con 100% de carne sintética y no con 99%, como el resto. La empresa de chacinados que desarrolló el producto apuesta a que sacar ese 1% de carne real sirva para atraer a consumidores veganos.