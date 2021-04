A pesar de que abril fue el peor mes de la pandemia de coronavirus y Uruguay se colocó entre los países con más contagios y muertes, el presidente Luis Lacalle Pou ya anunció que no aplicará nuevas medidas para reducir la movilidad. De hecho, a pesar de que la estrategia de “blindar abril” no funcionó, la apuesta del mandatario consiste en “blindar mayo”. Pero esta postura despierta rechazos en el propio oficialismo. “Esto de blindar meses claramente no es el camino. Yo propongo que blindemos a Lacalle Pou, porque lo de limitar las muertes no está funcionando, pero sí está funcionando eso de sacarle la responsabilidad al presidente y trasladarla a la gente”, comentó un senador del Partido Nacional.

Un periodista afín al gobierno se mostró de acuerdo con la idea de blindar la imagen de Lacalle Pou. “Ya sabemos que esto de blindar mayo tampoco va a funcionar. Tenemos que dejar de pensar en abril, en mayo o en junio, y empezar a pensar en octubre. Octubre de 2024, claro. Lograr un buen blindaje y que esta catástrofe humanitaria no salpique al presidente es fundamental para que la coalición multicolor tenga chances en las próximas elecciones”, afirmó.

Por otra parte, un conductor de televisión que suele defender al gobierno en todas sus apariciones consideró que blindar al presidente “es difícil pero no imposible”. “Si logramos que se hable poco de la cantidad de muertes que hay en otros países y mucho de lo estúpida que es la gente por andar sin tapabocas, hay chances de que la maniobra nos salga bien”.