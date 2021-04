Al igual que ocurrió en 2020, la tradicional misa de Pascua en el Vaticano se tuvo que hacer sin público debido a las restricciones por el coronavirus. Precisamente los problemas que generó la pandemia fueron el tema central del mensaje urbi et orbi brindado por el papa Francisco, que incluyó una revelación asombrosa: la segunda llegada de Jesucristo estaba planeada para este año, pero debió ser cancelada debido a la pandemia y aún no hay una nueva fecha para este evento tan importante para los católicos de todo el mundo, tanto vivos como muertos. “Desgraciadamente tengo que confirmar que 2021 era el año en que nuestro salvador iba a regresar para llevarnos, pero no pudo ser. Ni bien tengamos nueva información sobre cuándo se va a producir la segunda llegada se las transmitiremos. Por ahora no podemos hacer otra cosa que pedirles paciencia y resignación”, anunció Francisco.

Según un teólogo del Vaticano, Jesucristo habría estado evaluando hasta último momento la posibilidad de hacerse presente en la Tierra durante el correr de este año, pero finalmente lo descartó por ser “demasiado peligroso”. “Nuestro Señor murió y renació una vez, pero es lógico que no quiera seguir tirando de la piola. Se sabe muy poco del coronavirus. De hecho, hay quienes afirman que no fue una invención de Dios sino de los chinos, que a esta altura son más poderosos que él. En todo caso, venir a la Tierra claramente era un riesgo al que Jesucristo no quería exponerse”.