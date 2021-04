El gobierno anunciará la semana que viene una serie de medidas para ayudar a quienes vieron su economía sensiblemente afectada por la emergencia sanitaria. Aún no se sabe exactamente qué día se harán los anuncios, pero está confirmado que será luego de un Consejo de Ministros en el que, por primera vez, estarán presentes las encuestadoras que trabajan para el gobierno. “Era una decisión que el presidente venía analizando desde hace tiempo, aunque no se decidía a implementar. Pero como los reclamos de los socios de la coalición de cambiar la estrategia contra el coronavirus son cada vez más frecuentes y nos dicen que no entienden por qué el presidente toma o deja de tomar las decisiones, él decidió invitar a las encuestadoras y que ellas mismas lo expliquen, porque en realidad son quienes están detrás de las decisiones”, indicó una fuente del Poder Ejecutivo. “No tiene sentido que el presidente haga de cuenta que escucha a sus ministros cuando en realidad sólo escucha a las consultoras de opinión. Es una pérdida de tiempo para todos”, agregó.

Si se toman en cuenta los últimos sondeos de opinión, es altamente probable que Lacalle Pou anuncie medidas más firmes para restringir la movilidad. “Aún no se sabe hasta qué punto se apretará esa perilla. Vamos a esperar los datos de las encuestas de esta semana”, explicó la fuente.