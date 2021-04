En junio finaliza la gestión de Javier Miranda como presidente del Frente Amplio (FA), y en la interna de la fuerza política aún no se ponen de acuerdo en qué hacer de acá a la elección del nuevo presidente, que se está retrasando por la pandemia. La posibilidad de que Miranda siga como presidente interino no es bien vista por todos, sobre todo luego de que se divulgó una encuesta según la cual es el presidente del FA en ejercicio con menores índices de aprobación. “No sabemos cómo hizo, pero logró colocarse en el último lugar en una lista en la que está él solo. Fue una cosa muy rara; nunca había visto algo así en toda mi carrera como encuestador, pero los cálculos dicen eso: Miranda es el presidente del Frente Amplio en ejercicio con menores niveles de aprobación”, indicó uno de los responsables del estudio.

Pero más allá de la confirmación de que Miranda tiene muy mala imagen, el estudio no aporta demasiadas pistas acerca de quién podría sucederlo en la presidencia. El responsable del sondeo explicó que “ante la pregunta de qué dirigente le gustaría que sustituya a Miranda, 100% de los entrevistados respondió que a cualquiera. Y ante la repregunta todos volvieron a contestar lo mismo: a cualquiera antes que a Miranda. Estamos en cero. La verdad es que no vamos a tener más remedio que devolver lo que cobramos por la encuesta, porque no la única información relevante que da es algo que cualquiera sabe”.