Desde varios frentes se está cuestionando al presidente Luis Lacalle Pou por mantenerse alejado de los reflectores en momentos en que la pandemia está atravesando su peor momento. Si bien muchos especulaban con que esta ausencia de los medios fuera una estrategia publicitaria, ayer se conoció el verdadero motivo por el cual ya no se lo ve tan seguido al mandatario. “Papá me puso en penitencia, por lo que no puedo salir de casa. Pido a los uruguayos que me sepan entender, y les prometo que ni bien termine mi castigo, me voy a hacer cargo nuevamente de las riendas del país”, escribió Lacalle Pou en Twitter. El mandatario fue puesto en penitencia por su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, debido a que dejó el país hecho un desastre con sus decisiones sobre el manejo de la pandemia. “¿Será posible que no pueda dejarte solo ni siquiera un momento porque armás tremendo quilombo? Hace un par de meses estaba todo ordenadito y destruiste todo a una velocidad récord”, le reprochó el expresidente a su hijo. “¿Cuántas veces te tengo que decir que las crisis no te pueden estallar en la cara, sino que tenés que dejárselas al próximo gobierno?”, continuó Lacalle Herrera, ante la mirada culposa del actual mandatario. Finalmente, el expresidente le confesó a su hijo: “Mirá, la verdad es que no sé para qué te hablo si vos no escuchás a nadie”, y acto seguido abandonó la habitación dando un portazo.