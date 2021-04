El presidente Luis Lacalle Pou se refirió el lunes a una propuesta de los intendentes del Partido Nacional que busca reclamar contraprestaciones a cambio de los apoyos que la población más vulnerable recibe del Estado debido a la emergencia sanitaria. El mandatario ve con buenos ojos que estas personas hagan “algún tipo de changas” a cambio de “un plato de comida”. “Me parece muy bien la propuesta. Es más, me parece tan bien que yo mismo podría anotarme para ese programa y trabajar de presidente de la República a cambio de un plato de comida”. Lacalle Pou explicó que “hasta ahora yo no había ejercido mi cargo porque la motivación económica no era tan grande. O sea, el sueldo es más o menos lo que me pasa mi padre de mensualidad desde que tengo 15 años, así que, imaginate, realmente no tenía algo que me motivara a cumplir con los deberes de un mandatario; pero si el almuerzo que me ofrecen es rico, podría pensarlo”.

El presidente reiteró lo que había dicho insistentemente durante la campaña electoral: que está preparado para gobernar. “Me siento tan preparado como hace dos años, cuando lancé mi candidatura. Por más que no haya ejercido la presidencia, yo creo que es cuestión de ponerme las pilas y seguro que puedo hacer este trabajo. No debe ser tan difícil, supongo. O sea, la parte más complicada debe ser la de hacerse cargo de las decisiones que uno toma, pero seguro que si las cosas salen mal, algo se me va a ocurrir”.