Según un fallo judicial emitido la semana pasada, el Poder Ejecutivo no respetó las normas del debido proceso en el sumario administrativo que le inició al exsecretario de Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Miguel Ángel Toma. El exfuncionario fue acusado de llevar en varios viajes oficiales a una contadora que, según el Poder Ejecutivo, no tenía relación con los objetivos de estas misiones. Si bien aún faltan varias instancias para que termine el sumario administrativo, Toma ya anunció que si el dictamen final le es favorable va a hacer un viaje para festejar. “Toda esta campaña de desprestigio me está afectando mucho, así que creo que cuando termine todo esto merezco darme un gustito. Y como lo que más me gusta en este mundo es viajar, bueno, ese va a ser mi gustito”.

El exsecretario de la Presidencia adelantó que “seguramente invite a una funcionaria que también ha sido víctima de esta persecución. Yo siempre me aburro mucho en los vuelos, así que tener a alguien con quien poder conversar sobre todos estos temas me va a venir muy bien”.

Toma no decidió aún qué destinos va a visitar, pero muy probablemente su viaje incluya Roma. “Italia siempre me gustó mucho, pero, además, soy muy fanático de la Roma y me encanta ir al estadio a alentar. Ojalá encuentre a alguien que me acompañe al Estadio Olímpico de Roma, porque ir solo no es tan divertido como ir con alguien más”.