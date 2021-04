Ayer se conoció la renuncia del director de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Jorge Perini. Cinco días antes se supo que Daniel García Pintos, subcoordinador regional del Plan Juntos, también fue apartado del cargo. La titular de la cartera, Irene Moreira, aseguró que la seguidilla de renuncias no le preocupa y de hecho “tiene algunas ventajas”. “Dicen que no hay mal que por bien no venga y esto es una clara prueba de ello. Por un lado, se nos está vaciando el ministerio. Pero por otro, vamos a tener una cantidad de espacio libre que podemos convertir en soluciones habitacionales para las personas que están esperando su vivienda”. Moreira adelantó que el primer proyecto de este tipo será en la propia sede del MVOT, ubicada en Ciudad Vieja. “Es un proyecto muy lindo, aunque aún no sabemos cuándo se va a terminar, porque por ahora no ha habido suficientes renuncias como para vaciar el edificio. Pero no hay que olvidar que esto es la coalición multicolor y acá las renuncias no paran”.

El Ministerio de Salud Pública es otro de los organismos del Estado en donde se han producido varias renuncias, por lo que se planea aplicar una estrategia similar a la que propone Moreira. En este caso, las dependencias del ministerio serán transformadas en centros de terapia intensiva. El titular de la cartera, Daniel Salinas, explicó que ese seguramente sea el destino de las donaciones recibidas por parte del gobierno de Israel. “Está todo fríamente calculado”.